Президент США Дональд Трамп не планирует дополнительные поставки оружия Украине, глава Белого дома будет использовать вопрос о поставках вооружения в качестве рычага давления на Киев в целях урегулировать конфликт. Об этом в эфире YouTube-канала Judging freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Думаю, Трамп скажет украинцам, в целях получения преимущества над ними, что он не может вернуться в конгресс — не хватит голосов, — поэтому им лучше это прекратить (конфликт. — прим. ред..), пока у них не закончилось оружие», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в рамках общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» прокомментировал желание Трампа завершить украинский конфликт.

По мнению Путина, избранный президент Соединенных Штатов «искренне хочет завершить этот конфликт».

До этого сообщалось, что Белый дом надеется добиться введения режима прекращения огня на Украине до 30 апреля 2025 года.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».