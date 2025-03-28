Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Украине

Миршаймер: Трамп будет использовать поставки оружия как рычаг давления на Киев
close
U.S. Marines/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не планирует дополнительные поставки оружия Украине, глава Белого дома будет использовать вопрос о поставках вооружения в качестве рычага давления на Киев в целях урегулировать конфликт. Об этом в эфире YouTube-канала Judging freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Думаю, Трамп скажет украинцам, в целях получения преимущества над ними, что он не может вернуться в конгресс — не хватит голосов, — поэтому им лучше это прекратить (конфликт. — прим. ред..), пока у них не закончилось оружие», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в рамках общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» прокомментировал желание Трампа завершить украинский конфликт.

По мнению Путина, избранный президент Соединенных Штатов «искренне хочет завершить этот конфликт».

До этого сообщалось, что Белый дом надеется добиться введения режима прекращения огня на Украине до 30 апреля 2025 года.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами