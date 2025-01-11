Депутат о новых санкциях США: обвала рынка не произойдет, но придется попотеть

Новый санкционный пакет со стороны США против энергетической сферы России не приведет к обвалу рынка, но «попотеть» придется. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Белик отметил, что любые санкции бьют по российской экономике, и эти не станут исключением.

«Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнерство, так что обвала рынка не произойдет, хотя «попотеть», чтобы выстроить новые схемы, нам придется» , — сказал депутат.

По его словам, Россия за последние три года получила урок, который заключается в том, что с западными странами не может быть партнерства, а есть только неустойчивые экономические контакты.

10 января США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора. Под ограничения попали более 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и »Газпром нефтью».

Ранее сообщалось, что отмена новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине.