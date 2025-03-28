МИД Украины раскрыл детали соглашения о прекращении огня в Черном море

Соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства и всех украинских портов черноморского региона, но не распространяется на российские военные суда. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет «Зеркало недели».

«Перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины и нарушение принципа свободного судоходства», — сказал он.

В таком случае у Вооруженных сил Украины «будет полное право на самозащиту», отметил представитель МИД.

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий России. По его словам, фактически это те же условия, которые включала в себя прошлая Черноморская инициатива при гарантиях генсека ООН Антониу Гутерриша. Однако в прошлый раз эти условия не были выполнены.

25 марта Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии и почему этим оказался недоволен украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о победе России после переговоров с США по Украине.