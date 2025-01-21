В США назвали страну, которая является «главным вызовом» нацбезопасности Америки

Китай является «главным вызовом» национальной безопасности США для нынешнего поколения американцев. Об этом заявила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник, слова которой передает РИА Новости.

«Китай является основным похитителем интеллектуальной собственности и представляет собой крупнейшую угрозу для национальной безопасности. Я уверена, что в течение этого поколения это будет самым серьезным вызовом», — заявила она на слушаниях в сенате, обсуждая проблемы, с которыми США сталкиваются из-за КНР.

До этого Стефаник заявила, что в случае утверждения ее кандидатуры она будет проводить политику «мира через силу» в рамках принципа «Америка прежде всего». Она подчеркнула, что в условиях современных угроз со стороны Китая, России, КНДР и Ирана США должны особенно активно вести за собой союзников и демонстрировать свою силу на международной арене.

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