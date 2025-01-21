Кандидат в постпреды США в ООН раскрыла планы по Украине

Элиз Стефаник, кандидат на пост постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН), на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената заявила, что в случае утверждения ее кандидатуры она будет проводить политику «мира через силу» в рамках принципа «Америка прежде всего». Ее слова передает ТАСС.

«Если мою кандидатуру утвердят, я сосредоточусь на том, чтобы наша миссия в ООН работала в интересах американского народа, представляя страну и следуя внешнеполитическому курсу президента Трампа, который акцентирует внимание на принципе 'Америка прежде всего' и 'мир через силу'», — отметила она.

Стефаник подчеркнула, что в условиях современных угроз со стороны Китая, России, КНДР и Ирана США должны особенно активно вести за собой союзников и демонстрировать свою силу на международной арене.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее в США предрекли скорый конец НАТО из-за политики Трампа.