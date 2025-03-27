В Кремле раскрыли контакты Ушакова и Уолтца

Песков: Ушаков и Уолтц находятся в постоянном контакте

Советник президента США Майкл Уолтц и помощник российского лидера Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они постоянно в контакте», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре коллег.

20 марта Ушаков заявил журналистам, что поддерживает регулярное телефонное общение с Уолтцем. Помощник российского президента отметил, что подобная практика является полезной как для российской, так и для американской стороны.

12 марта сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Обсуждались перспективы нормализации дипломатических контактов и ситуация вокруг американской военной операции против хуситов в Йемене. Вашингтон подтвердил готовность к продолжению диалога.

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.