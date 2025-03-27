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Власти США перестали платить взносы ВТО

Reuters: США прекратили выплату взносов Всемирной торговой организации
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Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты Америки прекратили выплату взносов Всемирной торговой организации (ВТО) из-за сокращения государственных расходов. Об этом пишет агентство Reuters.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа отступает от глобальных институтов, которые она считает противоречащими его экономической политике», — говорится в публикации.

Представитель властей США на заседании ВТО сообщил, что платежи приостановлены в ожидании обзора взносов в международные организации. По его словам, более точная информация будет представлена позднее. При этом приостановка финансирования со стороны США официально не объявлялась. По информации издания, ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в поступлении денежных средств.

Годовой бюджет ВТО в прошлом году составил $232,06 млн, на конец декабря 2024 года задолженность Соединенных Штатов превысила $25 млн, добавило агентство.

В начале марта сообщалось, что Канада инициировала во Всемирной торговой организации спор с США из-за введения новых таможенных пошлин на канадские товары. Суть претензий и перечень товаров, затронутых пошлинами, не уточняются.

Ранее МВФ заявил о неизбежности экономического шока.

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