«Время затянуть пояса»: МВФ заявил о неизбежности экономического шока

Совокупный госдолг стран стремится преодолеть рекордную планку в $100 трлн, что может вызвать кризис, аналогичный Великой депрессии. Рост государственного долга спровоцировали мировые потрясения: пандемия коронавируса и конфликт на Украине. В ЕС надеются, что экономисты учтут ошибки прошлого и справятся с ситуацией. В то же время МВФ считает, что глобальный «экономический шок» неизбежен.

Уровень глобального госдолга в этом году может превысить рекордные $100 трлн, что составит около 93% мирового ВВП. Это «тикающая фискальная бомба», пишет Bloomberg со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ). Статья вышла в преддверии ежегодного съезда МВФ в США.

«Еще до прилета глав мировых финансовых ведомств в Вашингтон Международный валютный фонд уже настоятельно призывает их затянуть пояса <...> В отчете МВФ содержится мрачное предостережение: ваши государственные финансы — это проблема всех», — отмечает Bloomberg.

Фонд рекомендует странам привести свои финансовые дела в порядок, «пока возможно». Особенно ситуацию ухудшает вклад США и Китая. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала его «горой заимствований», которая давит на весь мир .

«Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего [экономического] шока — который обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — резюмировала Георгиева.

Виноваты кризисы

Главная причина роста мирового госдолга — большие расходы государств во время кризисов, таких, как пандемия коронавируса или военный конфликт России и Украины. В пандемию рост долга значительно ускорился, так как странам пришлось усиленно поддерживать население и бизнес.

«Увеличение долговой нагрузки в целом ряде государств влечет за собой повышение финансовых рисков, связанных с ростом инфляции и нестабильности на фондовых рынках», — указал глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

Из-за совокупности причин глобальная экономика столкнется с серьезными проблемами, которые когда-то уже привели к Великой депрессии 1920-х, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В современном мире совпали сразу несколько факторов, которые ведут к неопределенности в экономике.

«Мы столкнулись с худшей пандемией с 1920-х годов, худшим конфликтом в Европе с 1940-х годов и худшим энергетическим шоком с 1970-х годов», — заявляла Лагард.

В то же время глава ЕЦБ отмечала, что у современных экономистов есть опыт, которого не было у их предшественников. У центральных банков есть эффективные инструменты для сглаживания ситуации, уже доказавшие свою эффективность. Годовая инфляция в еврозоне достигла пика в октябре 2022-го, но центральным банкам удалось взять ее под контроль и стабилизировать обстановку менее чем за два года. При этом неопределенность «остается высокой», и экономистам есть над чем работать, говорила Лагард.

Пугающий госдолг США

Говоря о ситуации в мировой экономике нельзя обойти вниманием конкретно объем госдолга США, который летом впервые в истории превысил $35 трлн. Прежде у этой суммы был максимальный потолок, но президент Джо Байден временно снял его в июне 2023-го. Глава Минфина США Джанет Йеллен в этом году признала, что текущий госдолг государства выглядит пугающим. Однако она подчеркнула, что экономика США «огромная», так что внешний долг «вполне управляем».

Вместе с тем, далеко не все в стране столь оптимистичны. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал путь увеличения госдолга неприемлемым и заявил, что правительству нужно «что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже».

«Расходы федерального правительства ведут Америку к банкротству. Когда правительство тратит больше, чем получает, это ведет к инфляции. Нам придется радикально сократить правительственные расходы, чтобы не оказаться с таким большим [государственным] долгом, который будет невозможно выплатить», — также призвал американский бизнесмен Илон Маск в октябре.

Развитым странам, чья экономика считается стабильной и заслуживающей доверия, проще обслуживать свой госдолг. Этим пользуются США, но и их огромные финансовые обязательства некоторые эксперты считают тревожащими. Так или иначе, это задача уже для следующего президента, в связи с чем кандидат на пост главы государства Дональд Трамп уже пообещал разобраться как с проблемой госдолга.

«Мы собираемся погасить долг нашей страны. Эта страна должна $35 трлн, но это может быстро сойти на нет», — заявил он в конце августа.