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Глава минобороны Дании жестко ответил Трампу на его слова о Гренландии

Глава минобороны Поульсен: Дания не позволит США решать будущее Гренландии
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его высказываний о Гренландии. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

По словам министра, лидер Соединенных Штатов ужесточает риторику в отношении гренландского вопроса, а сам Вашингтон обостряет конфликт. Он назвал недавние высказывания главы Белого дома неуместными и неподобающими.

«Я считаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и в недостатке уважения к тому, что будущее Гренландии определяют ее жители», — сказал Поульсен.

Он заявил, что Копенгаген не позволит США считать, что они могут решать, какой Дания будет в будущем. Это решение принимается королевством, в состав которого входит Гренландия, подчеркнул глава оборонного ведомства, отметив, что со стороны Вашингтона исходит «скрытая угроза» по отношению к его стране.

26 марта Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для международной безопасности.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой».

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