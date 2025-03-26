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В России предложили создать фонд развития Арктики

Глава РФПИ Дмитриев предложил создать фонд развития Арктики
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил учредить специализированный фонд для финансирования арктических проектов. Инициатива прозвучала на совместном заседании комиссий Госсовета РФ в рамках Международного Арктического форума, передает РИА Новости.

Дмитриев отметил, что такой фонд может быть сфокусирован на инфраструктурных и инвестиционных задачах.

«Мы предлагаем создать арктический инфраструктурный или инвестиционный фонд для комплексного развития региона», — заявил он.

Дмитриев подчеркнул, что Арктика требует особого подхода. Речь идет не только о Северном морском пути, но и о создании устойчивой экономической экосистемы.

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией сотрудничества.

До этого Кирилл Дмитриев сказал, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике. Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

Ранее сообщалось, что у РФ в Арктике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу ее экономическим интересам.

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