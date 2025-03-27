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В ЕС признали вред от антироссийских санкций

Каллас: санкции против РФ вредят Центральной Азии
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Peter Kneffel/Global Look Press

Санкции против России вредят экономикам стран Центральной Азии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Встреча Евросоюз — Центральная Азия прошла в Ашхабаде при участии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. <...> Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — сказала Каллас.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций. Рубио утверждает, что государствам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.

Он подчеркнул, что Вашингтон собирается оценить подобные меры. При этом глава Госдепа добавил, что часть из выдвинутых Россией условий включают санкции, которые были введены не США, они относятся к Евросоюзу.

Ранее в Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России.

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