В Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России

Глава Евросовета Кошта заявил, что ЕС не намерен отменять санкции против России

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, а лучший способ поддерживать Киев – оказывать давление на Москву. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Лучший способ поддержать Украину — это оставаться последовательными в достижении нашей цели по достижению справедливого и прочного мира. Это означает продолжение давления на Россию посредством санкций», — написал Кошта.

Он подчеркнул, что намерен донести эту мысль до европейских лидеров, собравшихся в Париже в рамках так называемой «коалиции желающих».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций. Рубио утверждает, что государствам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.

Он подчеркнул, что Вашингтон собирается оценить подобные меры. При этом глава Госдепа добавил, что часть из выдвинутых Россией условий включают санкции, которые были введены не США, они относятся к Евросоюзу.

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