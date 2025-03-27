Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России

Глава Евросовета Кошта заявил, что ЕС не намерен отменять санкции против России
close
Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, а лучший способ поддерживать Киев – оказывать давление на Москву. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Лучший способ поддержать Украину — это оставаться последовательными в достижении нашей цели по достижению справедливого и прочного мира. Это означает продолжение давления на Россию посредством санкций», — написал Кошта.

Он подчеркнул, что намерен донести эту мысль до европейских лидеров, собравшихся в Париже в рамках так называемой «коалиции желающих».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций. Рубио утверждает, что государствам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.

Он подчеркнул, что Вашингтон собирается оценить подобные меры. При этом глава Госдепа добавил, что часть из выдвинутых Россией условий включают санкции, которые были введены не США, они относятся к Евросоюзу.

Ранее Бербок призвала не дать Путину «ослепить» Запад.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами