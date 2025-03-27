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Путин заявил, что Мурманск стал примером развития для регионов Арктики

Путин: Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития

Мурманская область и Мурманск стали примером для всех российских регионов Арктики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики, передает ТАСС.

«И сам город, и Мурманская область задают Арктическим регионам пример динамичного поступательного развития», — сказал он.

Глава государства назвал развитие Мурманской области «динамичным и поступательным».

Путин отметил, что в регионе «реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты», например центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, также развивается и модернизируется Мурманский транспортный узел, в том числе открываются новые терминалы и расширяются железнодорожные подходы.

«Мурманск — это порт приписки атомного ледокольного флота России. Он играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом», — добавил российский президент.

26 марта помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что строительство атомных электростанций малой мощности позволит решить проблему эффективного энергоснабжения населенных пунктов в Арктике.

Ранее в Кремле высказались о развитии Арктики.

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