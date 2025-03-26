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Помощник президент РФ предложил начать строительство в Арктике малых АЭС

Патрушев предложил строить маломощные АЭС для населенных пунктов в Арктике
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Kremlin Pool/Global Look Press

Строительство атомных электростанций малой мощности позволит решить проблему эффективного энергоснабжения населенных пунктов в Арктике. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, пишет «Интерфакс».

По его словам, из-за большой площади России «нельзя везде тянуть ЛЭП», поскольку передача энергии по проводам на большие расстояния приводит к ее огромным потерям.

«У нас есть возможность строить точечные электростанции, малые атомные электростанции. И «Росатом», и Курчатовский институт знают, как это делать», — сказал Патрушев на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Он напомнил, что проекты малых АЭС были разработаны и апробированы еще в СССР. По мнению советника президента РФ, такие АЭС позволят питать небольшие населенные пункты до 100 тысяч человек без энергетических потерь.

До этого стало известно, что до 2042 года в России планируется построить 11 больших и малых атомных электростанций. Новые АЭС должны появиться в Челябинской, Свердловской, Ростовской и Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО, и Республике Саха (Якутия). Прогнозируется, что ожидаемый прирост мощности электростанций страны к 2042 году составит 91,168 млн кВт и в целом достигнет 302,132 млн кВт.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности.

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