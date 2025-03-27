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Сийярто высказался о перспективе снятия санкций с Россельхозбанка

Сийярто: соглашение РФ и США повлияет на снятие санкций с Россельхозбанка
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Lev Radin/Global Look Press

Договоренность РФ и США о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка окажет большое влияние на Европу в этом отношении. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

«Я полагаю, что это (содержание в договоренностях РФ и США положений о снятии или частичном снятии санкций. — «Газета.Ru») окажет большое влияние на поведение Европы...» — заявил Сийярто.

Он отметил, что политика санкций изначально была провальной в Европе. По его словам, если посмотреть на последствия этих санкций, то можно увидеть «не поставленную на колени» российскую экономику, а сильно снизившуюся европейскую конкурентоспособность.

Сийярто добавил, что все, что приведет к уменьшению санкций, является хорошей новостью для Венгрии.

26 марта Евросоюз отклонил требование РФ о снятии санкции с Россельхозбанка, что является условием возвращения к Черноморской инициативе, о которой говорили делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. В ЕС подчеркнули, что главной целью остается давление на Россию, и для этого будут использованы все доступные механизмы, включая санкции.

27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ по-прежнему ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые занимаются международной торговлей продовольствием.

Ранее в США раскрыли еще один антироссийский шаг Европы.

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