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В МИД заявили, что Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка

Захарова: МИД ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других организаций
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые занимаются международной торговлей продовольствием. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что в России также ждут, когда Европа подключит страну к международной платежной системе SWIFT.

Тем временем портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов написал, что Евросоюз не собирается смягчать санкционный режим против России и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT.

Авторы статьи считают, что сопротивление ЕС смягчению санкций может затруднить выполнение договоренностей, достигнутых между Россией и США во время консультаций в Саудовской Аравии. Американской администрации необходимо согласие Брюсселя на отмену любых антироссийских санкций, чтобы соглашение о прекращении огня в Черном море вступило в силу, и добиться его может быть непросто.

Ранее в США раскрыли еще один антироссийский шаг Европы.

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