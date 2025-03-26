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ЕС отказался снимать санкции с Россельхозбанка после переговоров России и США

FT: Европа не намерена снимать санкции с Россельхозбанка
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Евросоюз отклонил требование России снять санкции с Россельхозбанка, что является условием возвращения к Черноморской инициативе. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Главной целью ЕС остается максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции», — подчеркнула она.

Как пишет FT, Брюссель отклонил требование России снять ограничения ЕС в отношении ключевого сельскохозяйственного банка, Россельхозбанка, в рамках соглашения о частичном прекращении огня.

Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли НПЗ и нефтехранилища, АЭС и дамбы ГЭС, а также трубопроводы и другие объекты. Итогом переговоров в Эр-Рияде также стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии и почему этим оказался недоволен президент Украины — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле подчеркнули, что возвращение к Черноморской инициативе возможно только после соблюдения ряда условий. Среди прочего, речь идет о снятии санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле, а также их подключении к SWIFT и открытии необходимых счетов.

Ранее Зеленский заявил, что Москва пытается обмануть весь мир.

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