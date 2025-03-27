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В США раскрыли еще один антироссийский шаг Европы

RS: Европа хочет сорвать соглашение по прекращению огня в Черном море
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РИА Новости

Евросоюз стремится сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

«Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что принципиальная позиция ЕС против отмены любых санкций до безоговорочного вывода российских войск из Украины является гораздо более серьезной проблемой, которая» имеет немалые шансы подорвать» и без того деликатные мирные переговоры между США и Россией.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны, в частности, договорились о запрете использования коммерческих судов в военных целях и запрете на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней. США также согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции.

При этом в Кремле подчеркнули, что соглашения относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT.

Ранее Карасин рассказал о процессе налаживания диалога с США.

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