Журналист указал на деталь, показывающую неготовность Украины к миру

Журналист Боуз: удары ВСУ говорят о том, что Украина не заинтересована в мире

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре на территории России даже после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей показывают, что Украина не заинтересована в мире. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Он указал, что Киев за последние сутки уже несколько раз совершил несколько провокационных ударов.

«Украина уже нарушает свое «соглашение» не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует», — написал Боуз.

Мораторий на удары по энергообъектам, о котором договорились Россия и США, вступил в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения условий одной из участниц договоренностей другая сторона получает право прекратить соблюдение моратория.

В перечень объектов, которые нельзя атаковать, вошли нефтеперерабатывающие заводы, магистральные нефте- и газопроводы с хранилищами и насосными станциями, а также объекты генерации и передачи электроэнергии, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные сети.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявляли в МИД РФ 22 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Киев пытался бить по энергообъектам вопреки мораторию.