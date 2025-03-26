Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист указал на деталь, показывающую неготовность Украины к миру

Журналист Боуз: удары ВСУ говорят о том, что Украина не заинтересована в мире
close
Oleksandr Klymenko/Reuters

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре на территории России даже после достигнутых в Эр-Рияде договоренностей показывают, что Украина не заинтересована в мире. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Он указал, что Киев за последние сутки уже несколько раз совершил несколько провокационных ударов.

«Украина уже нарушает свое «соглашение» не наносить удары по энергетическим объектам в России <…>. Мир их совершенно не интересует», — написал Боуз.

Мораторий на удары по энергообъектам, о котором договорились Россия и США, вступил в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения условий одной из участниц договоренностей другая сторона получает право прекратить соблюдение моратория.

В перечень объектов, которые нельзя атаковать, вошли нефтеперерабатывающие заводы, магистральные нефте- и газопроводы с хранилищами и насосными станциями, а также объекты генерации и передачи электроэнергии, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные сети.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявляли в МИД РФ 22 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Киев пытался бить по энергообъектам вопреки мораторию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами