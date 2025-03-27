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Ким Чен Ына удостоили медали по случаю годовщины Победы в ВОВ

Посольство РФ в КНДР передало Ким Чен Ыну медаль в честь 80-летия Победы
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Telegram-канал «Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK»

Посольство Москвы в Пхеньяне в соответствии с указом российского президента Владимира Путина передало северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

В заявлении отмечается, что президент РФ подписал указ о награждении главы КНДР еще в сентябре прошлого года.

«27 марта [2025 года] во дворце съездов «Мансудэ» состоялась церемония передачи медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», — уточняется в тексте.

В церемонии приняли участие посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора и заместитель председателя президиума Верховного Народного Собрания КНДР Кан Юн Сок. Последний, приняв медаль, выразил признательность от имени Ким Чен Ына. Также он отметил, что решение Путина наградить зарубежного коллегу подтвердило, что текущие отношения между Москвой и Пхеньяном находятся на высоком уровне партнерства.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что в настоящее время российское руководство готовится к официальному визиту главы КНДР в страну. По словам дипломата, недавно он лично побывал в Пхеньяне и обсудил с зарубежными коллегами предстоящую поездку северокорейского лидера в Москву.

Ранее российская сторона детально проинформировала Северную Корею о содержании своих контактов с США.

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