Россия подробно проинформировала КНДР о содержании своих контактов с США

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу детально проинформировала руководство КНДР о содержании российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

По его словам, в Пхеньяне максимально положительно отреагировали на возобновление контактов между Россией и США, поскольку там связывают этот процесс в первую очередь с успехами РФ в противостоянии со странами Запада на Украине.

Мацегора отметил, что у руководства КНДР нет и тени беспокойства по поводу того, что российско-американские контакты могут повлиять на партнерство Москвы и Пхеньяна.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Ранее Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.