Политолог назвал цель автомобильных пошлин Трампа

Вашингтон медленно устраняет своего конкурента в лице Евросоюза. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Белого дома Дональда Трампа о введении пошлин на собранные за пределами США автомобили.

«Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», — считает эксперт.

По его прогнозам, в случае, если план Вашингтона реализуется, Германия потеряет последние остатки автомобильной промышленности. Более того, усилится деиндустриализация и в остальных европейских странах.

Проблема Брюсселя в том, что он не может конкурировать с США в части эффективности производства, в первую очередь, из-за высоких сборов, мешающих европейским компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности, заключил Рар.

Накануне издание The Guardian сообщило, что Трамп анонсировал пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами США.

Он подчеркнул, что цель данной меры заключается в стимулировании возвращения автомобильного производства в США. По его словам, компании уже возвращаются в страну, чтобы не платить пошлины, производства начали искать площадки для строительства заводов.

Ранее Трамп заявил, что страны ЕС оказались для США хуже врагов.