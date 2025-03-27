Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал цель автомобильных пошлин Трампа

Политолог Рар: США медленно устраняют своего конкурента в лице ЕС
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Вашингтон медленно устраняет своего конкурента в лице Евросоюза. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Белого дома Дональда Трампа о введении пошлин на собранные за пределами США автомобили.

«Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», — считает эксперт.

По его прогнозам, в случае, если план Вашингтона реализуется, Германия потеряет последние остатки автомобильной промышленности. Более того, усилится деиндустриализация и в остальных европейских странах.

Проблема Брюсселя в том, что он не может конкурировать с США в части эффективности производства, в первую очередь, из-за высоких сборов, мешающих европейским компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности, заключил Рар.

Накануне издание The Guardian сообщило, что Трамп анонсировал пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами США.

Он подчеркнул, что цель данной меры заключается в стимулировании возвращения автомобильного производства в США. По его словам, компании уже возвращаются в страну, чтобы не платить пошлины, производства начали искать площадки для строительства заводов.

Ранее Трамп заявил, что страны ЕС оказались для США хуже врагов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами