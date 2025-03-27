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Макрон провел телефонные переговоры с Трампом

Reuters: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом по Украине в Париже
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским и западными лидерами на саммите в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию французского лидера.

Агентства пишет, что саммит во французской столице организован по инициативе Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Мероприятие посвящено военной поддержке Украины и гарантиям безопасности со стороны западных государства в случае заключения мирного договора.

27 марта в Париже состоится саммит «коалиции желающих» помочь Украине, в котором примут участие генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Участники встречи планируют обсудить вопросы поддержки Украины, в частности, возможность размещения в стране так называемого миротворческого контингента. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

Ранее в России предупредили о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину.

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