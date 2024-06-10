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Москалькова рассказала Путину об улучшении ситуации с защитой прав человека

Москалькова: за 10 лет доля считающих, что их права соблюдаются, выросла до 52%

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, что в стране за 10 лет улучшилась ситуация с правами человека: больше граждан стали считать, что их права соблюдаются. Омбудсмена цитирует пресс-служба Кремля.

«Если 10 лет назад люди считали, что права их соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше — 52%», — объяснила Москалькова.

По ее словам, раньше 63% россиян критически оценивали свое правовое положение, а в настоящее время доля таких граждан составляет 36%. Омбудсмен назвала это результатом последовательной работы госорганов.

Путин встретился с Москальковой 10 июня, чтобы выслушать ежегодный доклад омбудсмена. В ходе беседы уполномоченный по правам человека уделила особое внимание работе с обращениями, связанными со специальной военной операцией.

Кроме того, Москалькова рассказала о жалобах российских заключенных на условия содержания в колониях. Путин заявил, что они должны содержаться в «нормальных, человеческих условиях».

Ранее Москалькова призвала к созданию «зеленых коридоров» для решения проблем участников СВО.

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