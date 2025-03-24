В Армении начался процесс присоединения к ЕС

Парламент Армении проведет заседание по вопросу вступления в Евросоюз 25 марта

Законопроект о вступлении Армении в Европейский союз будет рассмотрен на заседании парламента 25 марта, это начнет процесс присоединения страны к объединению. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Сегодня парламентская комиссия по вопросам европейской интеграции одобрила проект во втором чтении», — говорится в сообщении.

Европейская служба внешних действий ожидает принятия закона, заявил заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

Армянское правительство уже одобрило соответствующий законопроект. В случае принятия проекта парламентом, вопрос о дальнейшем вступлении в Евросоюз будет вынесен на референдум.

20 марта секретарь Совета безопасности РФ, бывший глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям.

Ранее политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз.