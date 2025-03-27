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Лавров высказался о роли ООН в мире

Лавров: соблюдение Устава ООН является залогом мирного развития человечества
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Соблюдение целей и принципов Устава ООН является залогом мирного развития человечества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Сегодня в условиях формирования многополярного мироустройства соблюдение зафиксированных в ее [ООН] Уставе целей и принципов во всей их полноте и взаимосвязи — залог мирного развития человечества», — отметил Лавров в своей приветственной речи в адрес участников Международного научно-дипломатического конгресса.

26 марта первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о желании украинских властей сорвать мирные договоренности. Он подчеркнул, что Киев, несмотря на действующее 30-дневное соглашение с Россией об отказе от ударов по объектам энергетики, продолжает планировать и осуществлять удары. По мнению Полянского, таким образом украинские власти пытаются обмануть не только ООН, но и США, а также показывают свою недоговороспособность.

В Минобороны РФ также сообщали о том, что Киев целенаправленно нарушает договоренности по прекращению атак на объекты энергетической инфраструктуры, которые были достигнуты в Эр-Рияде 24 марта. По данным ведомства за 25 и 26 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли три попытки ударов по целям в Крыму, Брянской и Курской областях.

Ранее Песков ответил, будет ли РФ вслед за Украиной нарушать условия перемирия.

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