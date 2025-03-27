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Француз рассказал, какие вещи его особенно удивили в России

Француз Шарль похвалил семейные ценности и высокий сервис в России
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Charles en Russie/YouTube

Блогер из Франции по имени Шарль переехал в Россию и начал снимать ролики на эту тему. В своем YouTube-канале иностранец рассказал, какие преимущества России его больше всего удивили.

Он отметил, что чувствует себя в России в безопасности, в стране чисто, сервис высокого уровня, а также ценятся семейные ценности.

По словам в Шарля, он не столкнулся в России ни с какой агрессией.

До этого сообщалось, что уроженец американского штата Техас Эрик Пиччони вместе со своей русской женой и ребенком переехал из Соединенных Штатов в Россию и поселился в Ярославле. Свое решение мужчина объяснил тем, что в России комфортнее и безопаснее.

Также в феврале гражданка ФРГ Ирина Шрайнер переехала в Челябинск ради традиционных семейных ценностей. Женщина родилась в Казахстане и выросла в Германии.

Ранее сообщалось, почему отъезд эмигрантов является гуманитарной катастрофой для России.

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