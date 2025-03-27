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Трамп разочарован утечкой данных о военной операции США в Йемене

WSJ: Трамп в частном порядке выразил разочарование утечкой в мессенджере Signal
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил разочарование утечкой данных в мессенджере Signal относительно ударов США по Йемену в рамках операции против хуситов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Трамп в частном порядке выразил разочарование по поводу инцидента, говорят люди, знакомые с его образом мыслей, но он принял стратегическое решение скрыть свое раздражение и не уступать ни слова публично», — говорится в сообщении издания.

Трамп взял на вооружение стратегию «напасть на авторитет» журнала The Atlantic и его главного редактора Джеффри Голдберга.

На этой неделе сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal.

Сообщалось, что из-за произошедшей ошибки в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США.

Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом начал проверку из-за скандала с перепиской чиновников Белого дома.

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Удары США по хуситам
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