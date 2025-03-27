В Совфеде раскрыли тайный замысел Франции и Британии по Украине

Так называемая коалиция стран, желающих помочь Украине, призвана создавать видимость деятельности. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, главная задача президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сформировавших эту коалицию, — «не быть, а выглядеть содержательно, решительно, внушительно».

Франция и Британия хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине. С одной стороны, они мешают достижению этого мира, а с другой, они намерены присоединиться к США, чтобы о них не забыли, отметил Пушков.

Сенатор также выразил мнение, что французский президент использует большое количество саммитов и мероприятий, чтобы показать, что он в состоянии руководить другими и находится в центре событий. Эти мероприятия нацелены на создание впечатления бешеной активности и лидерства, добавил Пушков.

13 марта агентство Bloomberg сообщало, что Стармер и Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине нужны готовые сражаться иностранные военные.