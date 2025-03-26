Белый дом начал проверку из-за скандала с чатом Signal

Глава американской разведки Тулси Габбард заявила на заседании спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, что Совет национальной безопасности при Белом доме начал внутреннее расследование после утечки в мессенджере Signal информации о проведенных американскими войсками авиаударах по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.

«Помощник [президента США] по национальной безопасности [Майк Уолтц] взял на себя полную ответственность. Совет национальной безопасности проводит подробную проверку, а технические эксперты работают над тем, чтобы определить, каким образом журналист был неумышленно добавлен в чат», — сказала Габбард.

Глава разведки пояснила, что мессенджер Signal предустановлен на служебных устройствах государственных чиновников. Она отметила, что Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) ранее выпустило директивы, рекомендующие официальным лицам использовать мессенджеры с функцией сквозного шифрования. Она добавила, что Signal указан в числе приложений, поддерживающих такую технологию защиты данных.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения журнала The Atlantic о конфиденциальной информации в закрытом чате с руководством США об ударах по позициям хуситов в Йемене не соответствуют действительности.

Ранее стала известна реакция Трампа на попадание журналиста в закрытый чат высших чиновников США.