Украина сообщила о несоответствии в списке защищаемых от ударов объектов

Опубликованный Россией перечень энергообъектов, подпадающих под прекращение ударов, расходится с тем, что Украина согласовала с США. Об этом сообщил украинский минфин, передает «Страна.ua».

В министерстве заявили, что в российском списке отсутствуют украинские объекты нефте– и газодобычи.

В минфине страны добавили, что Киев согласовал с Вашингтоном перечень, в который вошли объекты электроэнергетического, нефтегазового комплекса, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения — производства энергетического оборудования.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее в Киеве раскритиковали итоги переговоров России и США.