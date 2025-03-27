Ульянов: Европейцам следует готовиться к промывке мозгов о российской угрозе

Жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

По его мнению, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев «российской угрозой».

Накануне Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Еврокомиссия намерена в «ручном режиме» управлять ведущими европейскими СМИ для создания негативного образа России.

По данным разведки, цель ЕС — убедить население в «экзистенциальной опасности» со стороны РФ, которую якобы можно устранить только разрушением российской государственности.

В СВР подчеркнули, что на недавнем инструктаже в Брюсселе европейским медиа поручили активнее готовить общество к «затягиванию поясов» и необходимости противостояния России.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что руководство ЕС использует приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой».

Ранее Еврокомиссия призвала ввести День готовности Евросоюза.