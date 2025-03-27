Названы последствия сотрудничества Трампа с Россией для НАТО

Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США грозит уничтожением Североатлантического альянса. Об этом сообщает 19FortyFive.

В публикации отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа стремится не только улучшить отношения с Москвой, но и выстроить с Россией линию сотрудничества. Для этого Вашингтону придется уничтожить существующие источники напряжения между сторонами, среди которых российско-украинский конфликт.

Издание подчеркивает, что в дальнейшем существовании НАТО уже сомневаются как в США, так и в Евросоюзе. В итоге в штаб-квартире альянса «может погаснуть свет», говорится в публикации.

До этого бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что пересмотр Трампом ведущей роли США в НАТО, том числе возможное изменение структуры командования боевыми частями, является «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее СМИ сообщили о возможности прекращения обслуживания вооружений США в Европе.