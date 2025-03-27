Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы последствия сотрудничества Трампа с Россией для НАТО

19FortyFive: сотрудничество Трампа с Россией уничтожит НАТО
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США грозит уничтожением Североатлантического альянса. Об этом сообщает 19FortyFive.

В публикации отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа стремится не только улучшить отношения с Москвой, но и выстроить с Россией линию сотрудничества. Для этого Вашингтону придется уничтожить существующие источники напряжения между сторонами, среди которых российско-украинский конфликт.

Издание подчеркивает, что в дальнейшем существовании НАТО уже сомневаются как в США, так и в Евросоюзе. В итоге в штаб-квартире альянса «может погаснуть свет», говорится в публикации.

До этого бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что пересмотр Трампом ведущей роли США в НАТО, том числе возможное изменение структуры командования боевыми частями, является «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее СМИ сообщили о возможности прекращения обслуживания вооружений США в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами