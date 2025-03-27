Попытками ударов по Крыму украинский президент Владимир Зеленский саботировал две достигнутые договоренности. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы России Михаил Шеремет.

По его словам, были саботированы договоренности об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в Черном море.

Депутат считает, что Киев только имитирует стремление к урегулированию конфликта, а Москва — держит слово, которое было дано на переговорах с Вашингтоном. Шеремет добавил, что российская сторона оставляет за собой право ответить, если Украина «не образумится».

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что ни Россия, ни Украина «не будут полностью удовлетворены» итоговым соглашением о мире.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.