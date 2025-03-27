Украинские власти виноваты в том, что жители Крыма предпочли войти в состав в России. Об этом в интервью YouTube-каналу InterVizor заявил экс-начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.

По его словам, крымчане могли остаться гражданами Украины, но Киев допустил по отношению к ним ряд ошибок. Фактически Крымом никто не занимался, все строили свои поместья, отели.

Вовк подчеркнул, что Украина сама виновата в том, что Крым стал частью России.

22 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что граждане Украины, которые могут принять решение посетить Крым, к своему большому удивлению увидят то количество изменений в лучшую сторону, сделанных за 11 лет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма.