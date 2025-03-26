Рубио признал, что администрация США допустила ошибку

Американское правительство проведет все необходимые реформы, а также извлечет уроки из скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в Кингстоне, передает CNN.

По словам Рубио, американская администрация досконально изучает, каким образом журналист был подключен к обсуждению операций США.

«Я думаю, что последуют реформы и изменения, чтобы это не повторилось», — указал госсекретарь.

На этой неделе сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal.

Сообщалось, что из-за произошедшей ошибки в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США.

Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения журнала The Atlantic о конфиденциальной информации в закрытом чате с руководством США об ударах по позициям хуситов в Йемене не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал проверку из-за скандала с перепиской чиновников.