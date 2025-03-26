Белый дом назвал вымыслом сообщения журнала Atlantic о секретах в скандальном чате

Сообщения журнала The Atlantic о конфиденциальной информации в закрытом чате с руководством США об ударах по позициям хуситов в Йемене не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Вся эта история — очередной вымысел, написанный ненавистником [президента США Дональда] Трампа», — отметила она.

Издание признало, что это не были военные планы, добавила Левитт.

На этой неделе сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна реакция Трампа на попадание журналиста в закрытый чат высших чиновников США.