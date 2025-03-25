МО РФ раскрыло детали ударов ВСУ по энергетике на фоне переговоров в Эр-Рияде

МО: ВСУ продолжили удары по инфраструктуре России на фоне переговоров в Эр-Рияде

В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска продолжили атаковать объекты гражданской энергетической инфраструктуры РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«На фоне проходивших 24 марта текущего года в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — сказано в заявлении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинский ударный беспилотник пытался атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров. В ведомстве отметили, что украинская сторона, продолжая ежедневные атаки по энергетической инфраструктуре РФ, подтверждает свою недоговороспособность «для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений».

В Минобороны раскрыли последствия атаки ВСУ в Краснодарском крае.