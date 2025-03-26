В Сербии рассчитывают на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

Вулин: ФСБ может помочь в скандале с применением звуковой пушки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ может помочь в разрешении скандала с неустановленным фактом подавления протестов в Белграде с помощью звуковой пушки. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира — ФСБ РФ — вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта», — сказал он.

До этого стало известно, что власти Сербии пригласили представителей ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протестах в Белграде.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» сообщила о намерении обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде, посвященной инциденту на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте движения.

В оппозиции рассказали, что 15 марта мирные протестующие в сербской столице «подверглись обстрелу из ракетной установки дальнего действия».

Ранее протестующие в Белграде разгромили тракторы сторонников президента Сербии Александара Вучича.