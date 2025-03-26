Путин направил в Федеральное собрание вопрос о ратификации договора о партнерстве с Ираном

Путин вынес на рассмотрение вопрос о ратификации договора о партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин вносит на рассмотрение палатами Федерального собрания вопрос о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ доступен на портале публикации правовых актов.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанного в г. Москве 17 января 2025 года», — говорится в распоряжении.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее Трампа призвали разрушить отношения России и Ирана.