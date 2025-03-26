Эксперт: скандал с утечкой данных из секретного чата в США может быть выгоден РФ

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал скандал с утечкой военных планов администрации США из закрытого чата. По его мнению, несмотря на призывы представителей Демократической партии наказать причастных к данному инциденту, американский лидер Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Вместо этого он постарается перекрыть повестку своими внешнеполитическими успехами, считает эксперт.

«Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», — заключил Ярыгин.

Таким образом, по его словам, инцидент с утечкой информации из секретного чата администрации Соединенных Штатов может быть выгоден Москве.

25 марта стало известно, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации.

В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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