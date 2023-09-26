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Политолог объяснил, почему Европа лояльно относится к нацизму на Украине

Политолог Кедми напомнил о проявлениях нацизма в ЕС после Второй мировой войны

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David Mdzinarishvili/Reuters

Израильский политолог Яков Кедми в эфире Tsargrad.tv прокомментировал введенный Европой запрет на ввоз россиянами личных авто, смартфонов, косметики и прочего. По его мнению, Евросоюз не только лояльно относится к проявлениям нацизма на Украине, но и поддерживает его в собственных странах.

«О какой Европе вы говорите? В Бельгии до 1955 года были зоопарки с людьми из Африки. Интеллигентнейшее государство. <...> Сердце культурной Европы. <...> Поезжайте в Брюссель, посмотрите, какой прекрасный город. А в центре был зоопарк, и там сидели африканцы. <...> Это уже после Гитлера было, после Второй мировой войны, середина 50-х годов!» — заметил Кедми.

Он также напомнил слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что на сегодняшний день Европа уже включилась в противостояние с Россией.

10 сентября Евросоюз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Запрет на въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии с 13 сентября. С 16 сентября аналогичный запрет ввели в Финляндии. Машины с российскими номерами, уже прибывшие в страну, должны быть вывезены за ее пределы до 16 марта 2024 года. В Норвегии заявили, что также планируют ограничить использование российских автомобилей на своей территорией.

Ранее появились разъяснения, как на машине проехать через Литву.

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