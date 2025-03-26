Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Киев не собирается соблюдать договоренности

Политолог Скачко: Киев нарушит любые договоренности о мире
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта, однако на деле он каждый раз ищет препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко, комментируя обвинения украинского лидера в адрес Кремля.

«То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», — считает Скачко.

Таким образом, по его словам, Зеленский дает сигнал Европе, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия. В то же время он оправдывается перед внутренней аудиторией, пытаясь убедить ее, что не намерен сдаваться, добавил эксперт.

Накануне Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что «Кремль стремится обмануть США и весь мир».

По его словам, Россия неправомерно истолковала заключенные при посредничестве США договоренности по судоходству в Черном море. Также он назвал «ложью» заявления Кремля о том, что ограничение на атаки по энергетическим объектам вступило в силу 18 марта, а условием обеспечения Москвой безопасности украинских судов в Черном море является снятие санкций с «Россельхозбанка». В подтверждение своих слов он напомнил, что на сайте Белого дома не было публикаций об этих положениях.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны, в частности, обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море, а также прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры в общей сложности длились 12 часов.

Ранее крымский депутат заявил о неспособности Украины гарантировать безопасность в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами