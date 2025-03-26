Политолог: Киев не собирается соблюдать договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта, однако на деле он каждый раз ищет препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко, комментируя обвинения украинского лидера в адрес Кремля.

«То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», — считает Скачко.

Таким образом, по его словам, Зеленский дает сигнал Европе, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия. В то же время он оправдывается перед внутренней аудиторией, пытаясь убедить ее, что не намерен сдаваться, добавил эксперт.

Накануне Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что «Кремль стремится обмануть США и весь мир».

По его словам, Россия неправомерно истолковала заключенные при посредничестве США договоренности по судоходству в Черном море. Также он назвал «ложью» заявления Кремля о том, что ограничение на атаки по энергетическим объектам вступило в силу 18 марта, а условием обеспечения Москвой безопасности украинских судов в Черном море является снятие санкций с «Россельхозбанка». В подтверждение своих слов он напомнил, что на сайте Белого дома не было публикаций об этих положениях.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны, в частности, обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море, а также прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры в общей сложности длились 12 часов.

Ранее крымский депутат заявил о неспособности Украины гарантировать безопасность в Черном море.