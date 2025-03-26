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В Госдуме предрекли ответ ВСУ за удары по российским журналистам в зоне СВО

Депутат Чепа предрек ВСУ заслуженную кару за удары по российским журналистам
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Атаки ВСУ на российских журналистов в зоне СВО не останутся без ответа, заявил в беседе с «Лентой.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он заверил, что те, кто совершает эти террористические акты, «понесут заслуженную кару». Чепа отметил, что известно, «кто это организует и за этим стоит». Россия добьется, чтобы мировая общественность отреагировала на действия ВСУ, указал парламентарий.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина прицельно уничтожает российских журналистов в зоне специальной военной операции. По словам Захаровой, киевский режим выбрал российских журналистов своей целью, на них объявлена охота.

«Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать», — сказала Захарова.

Ранее в МИД РФ назвали удары по журналистам признаком недоговороспособности Киева.

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