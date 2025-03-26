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Абхазия призвала Грузию сменить риторику

МИД Абхазии призвал Грузию отказаться от конфронтационной риторики
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Министерство иностранных дел Абхазии обратилось к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом Абхазия ответила на попытки грузинской стороны запретить запуск прямых рейсов с Россией из недавно открывшегося аэропорта в Сухуме.

В МИД отметили, что Абхазия ожидала от Грузии «прагматичного взаимодействия», а столкнулась лишь с попытками создать напряженность.

В министерстве заявили, что новые выпады руководства Грузии являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер.

7 марта избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для урегулирования отношений с Абхазией Грузии необходимо признать ее независимость, а также подписать основополагающие документы о неприменении силы. Президент отметил, что Россия признала Абхазию и выразил благодарность за это российским властям и народу.

Ранее сообщалось, что власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией.

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