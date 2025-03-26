Мишустин заявил, что большое число нелегалов в стране опасно для общества

Большая доля нелегальной миграции в России представляет угрозу обществу и безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом Кабмина, его цитирует ТАСС.

«‎Миграционная политика - крайне чувствительный вопрос, многогранный. Большая доля нелегальной миграции - это вообще угроза общественной стабильности и безопасности», — сказал премьер. ‎

Мишустин также сообщил, что с 30 июня в России начнут внедрять цифровой профиль мигранта, который заменит бумажный патент.

24 марта партия ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту в России, до 30%. Там напомнили, что сегодня ставка для иностранных граждан, работающих по патенту, устанавливается в размере от 13 до 22%, что существенно ниже ставки для всех остальных мигрантов.

Поднятие налога позволит пополнить бюджет и направить средства на развитие регионов и поддержку семей с детьми, считают в ЛДПР. Председатель фракции Леонид Слуцкий указал, что в 2024 году миграционный прирост составил 568,5 тысячи человек, что стало максимумом с 1995-го. По его словам, большинство приезжих трудятся в найме или по патенту, и налог на их доходы устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения, а не как для всех физических лиц нерезидентов, с которых взымается ставка в 30%.

Ранее в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам переезжать в РФ с семьями.