В Кремле выразили соболезнования после гибели военкора Прокофьевой

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой.

«Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала», — сказал представитель Кремля.

Пресс-служба Первого канала ранее подтвердила гибель Анны Прокофьевой. Там отметили, что журналистка погибла при выполнении профессионального долга. Трагедия произошла в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом пострадал оператор телеканала Дмитрий Волков, который работал с ней.

Прокофьевой было 35 лет, она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком и работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». На Первом канале журналистка работала с 2023 года и вела репортажи из зоны специальной военной операции (СВО).

Незадолго до этого в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.