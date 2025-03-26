В Британии заявили, что Россия преподала США урок «жесткой дипломатии»

Россия дала команде Дональда Трампа «жесткий отпор» на переговорах в Эр-Рияде, добившись своих условий. Об этом в интервью Sky News заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

Он также указал, что Вашингтон настроен на быстрые переговоры, в отличие от якобы подхода Москвы с «затягиванием времени».

«Они преподают им урок жесткой дипломатии, а жестче русских нет никого, когда дело касается переговоров по Черному морю», — сказал Кларк.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

25 марта Кремль опубликовал документы об итогах российско-американских переговоров. Был обнародован согласованный с Вашингтоном список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта. В данный перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции, подстанции, трансформаторы и дамбы. Отмечается, что нарушение договоренностей одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее МИД Британии выступил с призывом к России.