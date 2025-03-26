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МИД Британии выступил с призывом к России

МИД Британии призвал Москву немедленно согласиться на остановку огня на Украине
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании на фоне прошедших переговоров в Эр-Рияде по поводу перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре призвало Россию немедленно согласиться на безусловное прекращение огня. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД Британии заявили, что находятся в «тесном контакте с США и Украиной после завершения переговоров в Эр-Рияде».

«Президент Зеленский уже показал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы надеемся, что президент Путин согласится на это без промедления», — говорится в тексте.

Ведомство поблагодарило Вашингтон за усилия и подчеркнуло, что продолжает «тесно сотрудничать с международными партнерами для достижения продолжительного и крепкого мира».

В рамках Черноморской инициативы стороны обязались гарантировать безопасность судоходства, запретить использование гражданских судов в военных целях и проводить досмотр судов для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США согласились содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельхозпродукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетики с 18 марта 2025 года, который может быть продлен при соблюдении условий.

Для реализации договоренностей необходимо выполнить ряд условий: снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельхозтехники в Россию. Кремль, в свою очередь, выразил готовность принять поддержку третьих стран в выполнении соглашений и подтвердил намерение работать над укреплением мира.

Ранее в Госдуме ответили Зеленскому на угрозы по поводу срыва договоренностей.

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