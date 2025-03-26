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Несколько стран ЕС отвергли план главы ЕК по перевооружению

Politico: Испания, Италия и Франция отвергли план главы ЕК по перевооружению ЕС
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Matt Dunham/AP

Власти Испании, Италии и Франции отвергли план по перевооружению Европы, который предложила глава Европейской комиссии(ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Власти Испании, Италии и Франции отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счет кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжелого долгового бремени», — рассказал собеседник издания.

В публикации отмечается, что некоторые страны ЕС избегают дальнейшего роста задолженности.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что этот план провалится. По его словам, выделенные деньги пойдут не на оборону, а на различные проекты и погашение долгов, и в результате сложится такая же ситуация, как с фондом восстановления после пандемии коронавируса, когда финансирование шло не на планируемые цели.

Ранее журналист Чей Боуз назвал «русофренией» подготовку Европы к предполагаемой войне с РФ.

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